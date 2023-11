F1, Charles Leclerc: “Dopo una FP1 rovinata abbiamo capito di avere potenziale, domani dobbiamo confermarci”

Non può che sorridere in maniera convinta Charles Leclerc al termine dell’infinita notte del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino della città del Nevada, infatti, è successo di tutto. La FP1 si è conclusa dopo soli 8 minuti per colpa di un tombino mal protetto che ha distrutto il fondo della vettura di Carlos Sainz, quindi il secondo turno è iniziato con oltre due ore di ritardo.

La FP2, dopo che erano stati sistemati i problemi sull’asfalto, ha preso il via alle ore 02.30 locali, chiudendosi alle ore 04.00. Da questo scenario è emerso Charles Leclerc che ha fissato il limite della nottata in 1:35.265 precedendo proprio il suo compagno di scuderia Carlos Sainz (+0.517). Terza posizione per Fernando Alonso a 528 millesimi, mentre è quarto Sergio Perez a 820. Quinto Valtteri Bottas a 864, mentre è solamente sesto Max Verstappen (+0.918).

Al termine della nottata di Las Vegas, il portacolori del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della scuderia di Maranello: “È stata una giornata molto differente dal solito. Con le prove libere 1 concluse dopo appena quattro giri, abbiamo dovuto fare più chilometri possibile nella seconda sessione, nella quale abbiamo avuto a disposizione 90 minuti potendo sfruttare quattro treni di gomme. Il turno è stato produttivo perché siamo riusciti a completare un buon numero di giri e mi sono divertito a guidare su questa pista. Per ora sembra che siamo abbastanza competitivi, ma il weekend è ancora lungo. Abbiamo tempi molto stretti per prepararci per domani, quindi lavoreremo sodo per mantenere questo stato di forma”.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI