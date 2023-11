F1, Carlos Sainz: “Deluso per la penalizzazione, non sarà un weekend felice”

Carlos Sainz si è rivelato per dispersione il grande protagonista della prima giornata del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Lo spagnolo infatti ha prima impattato contro un tombino durante la FP1, fattore che ha costretto il team Ferrari a correre ai ripari, per poi ben figurare nella FP2 dove ha segnato il miglior tempo alle spalle del collega Charles Leclerc.

Subito dopo però è arrivata anche una penalizzazione a dir poco assurda: per cercare di sistemare il danno causato dal tombino il box della scuderia italiana ha dovuto apportare delle modifiche a monoscocca, motore e batteria: cambiamenti non consentiti dal regolamento che hanno portato la FIA ad assegnare comunque la penalizzazione al pilota.

Una volta giunto ai microfoni della stampa estera, il ferrarista ha commentato quanto successo: “Sto bene – ha detto Sainz alla testata AS – È stata una giornata molto dura. Ho avuto un brutto colpo alla schiena e al collo nell’incidente che tutti hanno visto. Il tombino che si è staccato ha distrutto l’auto, il telaio, il motore, la batteria, perfino il sedile. Il team ha fatto un lavoro enorme per preparare la macchina per le prove libere, hanno fatto un lavoro eroico. Siamo riusciti a farcela, abbiamo recuperato tempo e ci siamo concentrati”.

Il pilota ha quindi proseguito: “Questo fine settimana siamo relativamente competitivi perché il circuito si adatta meglio a noi e abbiamo riscaldato bene le gomme per un giro. Ero ottimista, ma appena finita la sessione mi hanno detto che avevo dieci posizioni di penalità per una cosa che non c’entrava nulla. Potete immaginare quanto sia deluso, non mi vedrete molto felice questo fine settimana”.

In ultimo Sainz ha aggiunto: “Ci saranno delle opportunità, ma ora sono così deluso da quello che è successo che non voglio parlare troppo del futuro. Questo è un esempio di come lo sport può migliorare. La FIA avrebbe potuto considerare una causa di forza maggiore, in modo da non avere la penalità, ma ci sono sempre persone che vogliono peggiorare la situazione di un individuo e devo pagare per questo“.

Foto: LaPresse