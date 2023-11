F1, Charles Leclerc: “Non abbiamo la macchina per convertire la pole in vittoria in gara”

Siamo alla vigilia del week end di Interlagos, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. In Brasile la F1 fa visita e il pensiero a uno dei suoi più grandi interpreti viene spontaneo. Il riferimento è ad Ayrton Senna, che in un modo o nell’altro alberga nei cuori degli appassionati e anche dei piloti attuali.

E’ il caso dell’alfiere della Ferrari, Charles Leclerc. Il monegasco ha raccontato nel corso della conferenza stampa di aver fatto visita alla Fondazione Senna: “La famiglia mi ha invitato e ho avuto la possibilità di vedere alcune delle vetture con cui ha corso e alcuni caschi. È stato molto emozionante e speciale. È il mio idolo“, le parole di Leclerc.

Venendo alle questioni di pista, in Messico si è confermata una tendenza molto chiara per quanto riguarda la Rossa: “Al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole-position in risultati importanti in gara. Però è chiaro che preferirei vincere che fare un’altra p.1. È difficile fare previsioni, soprattutto nei week end con la Sprint come questo. Se commetti un errore con l’assetto nelle libere, non puoi più recuperare“.

Come ricordato da Leclerc, questo sarà l’ultimo fine-settimana del calendario iridato con la Sprint Race: domani andranno in scena le qualifiche per definire lo schieramento del GP domenicale, mentre sabato la Sprint Shootout e la citata Sprint Race. “A me piace il week end con questa variazione e penso che 6 sia il numero giusto per ogni stagione. C’è qualcosa però da cambiare per il sabato“, ha sottolineato Leclerc.

Foto: LaPresse