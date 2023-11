Equitazione, World Cup Lione 2023: Frederic Wandres fa doppietta! Suo anche il Freestyle di Dressage

Un’altra giornata di gare si è conclusa alla World Cup 2023 di Lione, in Francia, dove sono in corso numerosi concorsi equestri di dressage e salto a ostacoli. A proposito di dressage, dopo la prova Grand Prix di ieri, quella più classica, oggi si è tenuta quella di Freestyle. Ecco come sono andate le cose.

Frederic Wandres, il tedesco, realizza una doppietta, così come successo allo svedese Patrik Kittel a Herning qualche settimana fa.

Il teutonico, in sella a Bluetooth OLD, ha messo insieme un punteggio di 83.415% battendo la concorrenza della danese Nanna Skodborg Merrald, nuovamente seconda a quota 82.995% montando Blue Hors St. Schufro, e della francese Pauline Basquin, terza con uno score di 80.815% avendo montato Sertorius de Rima Z Ifce.

Va in archivio quindi un’altra tappa del calendario della Western League. Prossimo appuntamento a Stoccarda il 17 e il 18 novembre, mentre a Lione c’è grande attesa per la prova di domenica di salto a ostacoli.

Foto: Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI