Equitazione, FEI World Cup 2023: Gregory Wathelet vince a Lione nel salto a ostacoli

La settimana del Concours Hippique International di Lione, si è ufficialmente concluso con la prova di salto a ostacoli, valida per la FEI World Cup 2023. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere, in un concorso senza italiani al via, è stato il belga Gregory Wathelet che, in sella a Bond Jamesbond de Hay, si è imposto nel jump off – a percorso netto – con il crono di 32.93 battendo il forte padrone di casa Julien Epaillard, secondo con il tempo di 33.10 (su Dubai du Cedre), e il titolatissimo britannico Ben Maher, terzo avendo fatto fermare il cronometro sul 34.59 (in sella a Dallas Vegas Batilly).

La classifica generale invece, vede sempre in testa l’irlandese Richard Howley, primo a 40 punti, seguito dal tedesco Rene Dittmer, secondo a 30 punti, e dal francese Simon Delestre, terzo a 27.

La prossima settimana in calendario vi sarà la tappa italiana della FEI World Cup 2023-2024: FieraCavalli, in quel di Verona, in una delle classicissime dell’agenda internazionale equestre.

