Equitazione, Richard Howley vince la prima tappa della World Cup di salto ostacoli

A Oslo, all’interno Telenor Arena, si è conclusa la prima tappa della FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara norvegese. L’affermazione di tappa se l’è presa l’irlandese Richard Howley (su Consulent de Prelet Z) che, al jump off, con doppio percorso netto, si è imposto col tempo di 34.55.

Battuti il francese Simon Delestre (in sella a Dexter Fontenis Z), secondo con il crono di 34.85, ed il britannico Jack Whitaker (montante Equine America Valmy de la Lande), terzo avendo fatto fermare il cronometro sul 36.42.

In casa Italia invece sono da registrare il 17° posto di Francesco Turturiello (su Made In’t Ruytershof), che ha superato il primo taglio accedendo al jump off, salvo poi arrivare ad accumulare un totale di 12 penalità, ed il 32° posto di Lorenzo De Luca (in sella a Cappuccino 194).

La classifica generale, ovviamente, è guidata da Howley, che ha raccolto 20 punti, davanti a Delestre, con 17, e a Whitaker, con 15. La prossima settimana amazzoni e cavalieri saranno di scena a Helsinki, in Finlandia, per la seconda tappa del circuito, che proseguirà poi per tutto l’inverno.

