Equitazione: Richard Howley vince anche a Helsinki! De Luca è ottavo nella seconda tappa di World Cup 2023-2024

Il secondo appuntamento della FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli si è ufficialmente concluso in quel di Helsinki. A vincere, dopo averlo fatto a Oslo, è nuovamente l’irlandese Richard Howley che – in sella a Consulent de Prelet Z – si è imposto al jump off, con percorso netto, col crono di 34.18 anticipando il tedesco Philipp Schulze Topphoff (montante Carla NRW), secondo in 36.77, e il titolatissimo svedese Henrik von Eckermann, terzo in sella a Dzara Dorchival avendo fatto fermare il timer a 36.86.

In casa Italia invece c’è da registrare l’ottimo ottavo posto di Lorenzo De Luca (su Cappuccino 194), che dopo aver passato la prima fase della gara è arrivato al jump off chiudendo con 8 penalità a 41.99, e il ritiro di Francesco Turturiello. Il prossimo meeting della rassegna è previsto a Lione, in Francia, nella settimana di inizio novembre che vedrà unirsi il salto a ostacoli al dressage in un incredibile show equestre di svariati giorni.

Nella classifica generale della FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli, Richard Howley comanda con 40 punti su 40 disponibili: alle sue spalle Henrik von Eckermann a 21 e Philipp Schulze Topphoff a 17, insieme al fracese Simon Delestre e all’altro svedese Peder Fredricson. Lorenzo De Luca va a punti conquistandone 9 e installandosi così in 14esima piazza.

