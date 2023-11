Equitazione, Campionati Italiani Completo 2023: Susanna Bordone in testa dopo la prima giornata del dressage

L’inizio dei Campionati Italiani 2023 di completo per quanto riguarda il mondo dell’equitazione nostrana, a Montelibretti (Roma), è stato a dir poco appassionante. Ecco come sono andate le cose nel dressage sul campo di gara capitolino.

A prendersi la testa provvisoria della classifica è stata Susanna Bordone (Carabinieri – in sella a Imperial Van De Holtakkers), che nella sua prova ha totalizzato uno score di 71.250% mettendosi alle spalle Emiliano Portale (Esercito – montante Scuderia 1918 Future), secondo a quota 69.167%, e Arianna Schivo (Carabinieri – Quefira de l’Ormeau), terza con 68.333%.

In totale sono stati 20 i concorrenti in gara, fra amazzoni e cavalieri, in un concorso che comprende anche atleti e cavalli stranieri.

Domani la seconda parte del dressage, con altri 18 binomi in gara, prima di passare poi, nel fine settimana, al salto a ostacoli e al cross country.

Foto: Lapresse