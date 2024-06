Equitazione: Italia seconda nella tappa di Nations Cup di completo ad Avenches

La terza tappa della Nations Cup 2024 di completo, in ambito equestre, si è ufficialmente conclusa. La tre-giorni di Avenches, in territorio elvetico, ha reso noti i suoi verdetti fra dressage, cross country e salto ostacoli. Ecco come sono andate le cose.

Nella classifica a squadre, l’Italia si è piazzata al secondo posto con uno score totale di 160,0 penalità – costituito dai punteggio formati dal trio Alessio Proia (50,0), Emiliano Portale (53,3) ed Evelina Bertoli (56,7), con lo “scarto” di Roberto Riganelli (66,3) – alle spalle dei padroni di casa della Svizzera, che si sono imposti a 134,6, e davanti alla Germania, terza a 231,9.

La gara individuale invece ha visto vincere il cavaliere rossocrociato Robin Godel (Grandeur de Lully CH), a un totale di 42,4 penalità complessive, davanti al connazionale Felix Vogg (Dao de l’Ocean), secondo a 43,0, e all’azzurra Susanna Bordone (Imperial van de Holtakkers), terza a 47,2 ma in concorso a titolo personale.

Va in archivio quindi il penultimo test prima di Parigi 2024, dove l’Italia schiererà in toto la sua squadra. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il fine settimana fra il 20 e il 23 giugno a Strzegom in Polonia.