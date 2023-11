Equitazione, Campionato Italiano Senior completo 2023: Susanna Bordone in testa dopo il salto ostacoli

Prosegue a Montelibretti, alle porte di Roma, il Campionato Italiano Senior 2023 del completo dell’equitazione: dopo la seconda prova, quella del salto ostacoli, resta in testa il binomio campione in carica formato dall’appuntato scelto Susanna Bordone (C. S. Carabinieri) su Imperial van de Holtakkers con 34.5 penalità.

Alla piazza d’onore si pone Matilde Piovani (Podere Torre ASD) su Born West con 35.10, mentre il podio provvisorio, alla vigilia della prova di cross country che domani definirà la classifica, viene completato da Arianna Schivo (C. S. Carabinieri) su Quefira de l’Ormeau con 35.40.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO SENIOR COMPLETO 2023

Dopo due delle tre prove

1 BORDONE Susanna (C.S.CARABINIERI) IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS 34.50

2 PIOVANI Matilde (PODERE TORRE ASD) BORN WEST 35.10

3 SCHIVO Arianna (C.S.CARABINIERI) QUEFIRA DE L’ORMEAU 35.40

4 CINCINNATI Andrea (C.S. AERONAUTICA MILITARE) TEMPESTA DE LA FOLGORE 35.80

5 BERTOLI Evelina (G.S.FIAMME AZZURRE) QUICK JOE 36.40

6 MAJOLINO Pietro (C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE) VITA LOUISE DH Z 36.50

7 SANDEI Pietro (G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE) RUBIS DE PRERE 37.10

8 PORTALE Emiliano (C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE) SCUDERIA 1918 FUTURE 37.60

9 PROIA Alessio (PONY C.ASSO) DOLLAR BOY 9 38.40

10 BARACCA Anna (C.I.RAVENNATE ASD) EXCLUSIEF 40.70

11 ORLANDI Matteo (C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE) QUALITY IN TIME 41.60

12 LUCHESCHI Carlo (ARTICOLO V HORSE ACADEMY SSDRL) HAMPTON P 42.30

13 LUCIANI Mattia (C.S.CARABINIERI) CANTOLATO 44.10

14 FANI CIOTTI Fabio (CERC ASD) BOLT MCR 47.20

15 VINCENTI Elisa (SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L.) HERMINIA 48.00

16 RISO Federico (G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE) DIABELLA 10 54.10

17 MANZOLI Ludovica (G.S.FIAMME AZZURRE) CHOCOLAT DE LIGNIERE 58.50

