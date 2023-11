Dove vedere in tv la Maratona di New York 2023: orari, programma in chiaro, streaming

La Maratona di New York 2023 si disputerà domenica 5 novembre: le donne scatteranno alle ore 14.40 italiane, gli uomini partiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile.

I favoriti sul fronte maschile sono Tamirat Tola, Shura Kitata e Abdi Nageeye, ma attenzione anche ad Amedework Walelegn. L’Italia punterà su Iliass Aouani: il primatista italiano di specialità è desideroso di mettersi in mostra a due anni di distanza dallo spettacolare terzo posto conquistato da Eyob Faniel. Tra le donne, invece, riflettori puntati su Brigid Kosgei, Letesenbet Gidey, Peres Jepchirchir, Edna Kiplagat.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 16.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv integrale su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2023

Domenica 5 novembre

Ore 14.40 Maratona New York 2023, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00), Eurosport 1

Ore 15.05 Maratona New York 2023, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00), Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.40 alle ore 16.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse