Curling, l’Italia surclassa la Turchia e vince il round robin agli Europei! Ora le semifinali

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 10-4 dopo sette end e ha così infilato la settima vittoria consecutiva agli Europei 2023 di curling, confermando la propria imbattibilità sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e non ha avuto alcun problema contro la compagine anatolica, domata in lungo e in largo senza particolari patemi d’animo dall’alto di una caratura tecnica decisamente superiore.

Il quartetto tricolore non conosce più limiti in questa rassegna continentale, a cui si è presentata forte di due trionfi negli Slam, e ha così guadagnato matematicamente il primo posto nella fase a gironi: Scozia, Svizzera e Svezia sono all’inseguimento, ma ormai non possono pù superare gli azzurri (che hanno già regolato le tre rivali negli scontri diretti) quando mancano soltanto due giornate al termine del round robin. Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (third), Sebastiano Arman (second) e Mattia Giovanella (vice-skip) hanno surclassato Ugurcan Karagoz e compagni fin dalle prime battute dell’incontro.

I nostri portacolori hanno infatti fatto leva sul vantaggio del martello e hanno marcato tre punti nel primo end, ripetendosi anche nella terza frazione. Avanti per 6-1, l’Italia ha concesso un punto agli avversari nel quarto parziale e ha poi allungato ulteriormente piazzando due stone a punto per l’8-2 prima dell’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio Retornaz e compagni, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nelle ultime due edizioni degli Europei e ai Mondiali 2022, hanno subito il tentativo di rimonta da parte della Turchia, che ha messo a segno un paio di punti per accorciare le distanze sull’8-4.

L’Italia non si scompone e ristabilisce le distanze nel settimo end, siglando due punti che valgono il 10-4 e costringono così il quartetto di Karagoz a concedere il successo. L’Italia affronterà la Finlandia alle ore 20.00 odierne, mentre domani (giovedì 23 novembre, ore 15.00) concluderà il round robin contro la Germania. La semifinale andrà in scena venerdì 24 novembre (ore 10.00), gli azzurri incroceranno la quarta classificata della fase a gironi per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA EUROPEI CURLING

Italia vs Turchia 10-4

Scozia vs Olanda in corso di svolgimento

Svezia vs Germania in corso di svolgimento

Repubblica Ceca vs Svizzera in corso di svolgimento

Finlandia vs Norvegia in corso di svolgimento

CLASSIFICA EUROPEI CURLING (dopo la settima giornata)

1. Italia 7 vittorie

2. Scozia 4 vittorie *

2. Svizzera 4 vittorie *

2. Svezia 4 vittorie *

5. Germania 3 vittorie *

5. Norvegia 3 vittorie *

7. Repubblica Ceca 2 vittorie *

7. Paesi Bassi 2 vittorie *

9. Finlandia 1 vittoria *

10. Turchia 1 vittoria

* = 1 partita in meno.

Foto: Lapresse