Curling femminile, l’Italia prevale sull’Estonia e fa un passo verso la semifinale degli Europei!

Quarta vittoria consecutiva dell’Italia femminile agli Europei 2023 di curling, proseguiti quest’oggi ad Aberdeen, in Scozia: dopo la battuta d’arresto contro la Germania all’esordio, le azzurre Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), con Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) come alternate, calano il poker contro l’Estonia di Marie Kaldvee, Erika Tuvike, Liisa Turmann ed Heili Grossmann, con Kerli Laidsalu in qualità di riserva, con lo score di 11-7, dopo nove end più sofferti di quanto non dica il punteggio finale. L’Italia ora condivide il secondo posto con la Norvegia, alle spalle della Svizzera, imbattuta dopo 5 turni.

L’Estonia conquista il martello, ma la prima ripresa si trasforma in un big end dell’Italia che, nonostante tiri per prima, marca ben quattro punti. Le estoni replicano con due punti nella seconda ripresa, poi le azzurre sfruttano l’ultima stone del terzo end per portare a casa un punto ed andare sul 5-2. Passaggio a vuoto dell’Italia e l’Estonia pare prendere il comando delle operazioni, prima trovando tre punti nella quarta ripresa per centrare il 5-5, poi rubando la mano nel quinto end ed arrivando a metà gara in vantaggio 5-6.

Al ritorno sul ghiaccio dopo la pausa l’Estonia continua ad imbrigliare l’Italia nella sua trama di gioco, e così arriva un’altra mano rubata bella sesta ripresa per il 5-7. Spalle al muro, però, le azzurre alzano il livello ed il finale è un crescendo rossiniano per l’Italia: nel settimo end le azzurre, con l’ultimo tiro a disposizione, accorciano sul 6-7, poi nell’ottavo end rubano la mano, marcano due punti, ed operano il sorpasso sull’8-7, infine nella nona ripresa rubano ancora la mano all’Estonia, mettono a segno tre punti e volano sull’11-7. Nel decimo end l’Estonia tenta la disperata rimonta, ma con un bel take-out Stefania Constantini pone fine in maniera anticipata al confronto.

Foto: LaPresse