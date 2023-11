Curling, Italia antologica agli Europei: round robin da imbattuta, c’è la Svezia in semifinale

L’Italia ha completato il cammino netto nel round robin degli Europei 2023 di curling. Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Germania con il punteggio di 10-4 dopo sette end e hanno così infilato la nona vittoria consecutiva, chiudendo la fase a gironi da imbattuti sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). Si tratta di una prima volta assoluta per il Bel Paese: negli ultimi 23 anni, ovvero da quanto l’evento è aperto a dieci squadre, soltanto Svezia (3 volte), Norvegia (2), Scozia (1) e Finlandia (1) erano riusciti in questa impresa.

Il quartetto tricolore è ormai entrato in una nuova dimensione dopo aver trionfato negli ultimi due Slam e domani mattina (venerdì 24 novembre, ore 10.00) affronterà la Svezia in un’epocale semifinale da dentro o fuori: la nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo nelle ultime due edizioni della rassegna continentale e ai Mondiali 2022, andrà a caccia del decimo sigillo di fila per meritarsi la possibilità di disputare il primo atto conclusivo della propria storia.

L’Italia si era presentata all’appuntamento odierno con la certezza matematica del primo posto in graduatoria, ma non ha voluto lasciare nulla al caso e ha giocato in maniera pimpante contro i teutonici, proprio per mantenere immacolato il ruolino di marcia e dare un’ulteriore dimostrazione di forza agli avversari per le medaglie. Il prossimo ostacolo per gli azzurri porta il nome di Niklas Edin, lo skip della formazione scandinava che è però già stata battuta durante questo round robin e che ormai non fa più paura a questo gruppo.

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (third), Sebastiano Arman (second) e Mattia Giovanella (vice-skip) hanno subito preso il comando delle operazioni contro Sixten Totzek e compagni, sfruttando il vantaggio del martello e mettendo a segno due punti nel primo end. I tedeschi hanno però saputo prontamente reagire e hanno pareggiato i conti nella seconda frazione (2-2). L’Italia è riuscita fare la differenza tra terzo e quarto end, creando il solco che a conti fatti ha risolto la contesa.

Retornaz e compagni hanno gestito bene il tesoro dell’ultimo tiro e hanno siglato tre punti, poi nel parziale successivo hanno strappato la mano ai rivali portando a casa due punti di enorme fattura che sono valsi il 7-2 al termine del quarto end. La Germania ha accorciato le distanze prima dell’intervallo (7-4), poi al ritorno sul ghiaccio Retornaz e compagni hanno optato per una mano nulla e successivamente si scatenano marcando tre punti che valgono il 10-4 e chiudono la contesa con anticipo.

RISULTATI NONA GIORNATA EUROPEI CURLING

Italia vs Germania 10-4

Svezia vs Turchia 10-2

Scozia vs Finlandia 8-7 (extra-end)

Norvegia vs Svizzera 6-4

Olanda vs Repubblica Ceca 10-7

CLASSIFICA ROUND ROBIN EUROPEI CURLING

1. Italia 9 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Scozia 7 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Svizzera 6 vittorie, qualificata alle semifinali

4. Svezia 6 vittorie, qualificata alle semifinali

5. Norvegia 6 vittorie

6. Germania 4 vittorie

7. Olanda 3 vittorie

8. Repubblica Ceca 2 vittorie

9. Turchia 1 vittoria, retrocessa in Serie B

10. Finlandia 1 vittoria, retrocessa in Serie B

TABELLONE SEMIFINALI EUROPEI CURLING

[1] Italia vs [4] Svezia

[2] Scozia vs [3] Svizzera

