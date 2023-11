Curling, l’Italia non dà scampo alla Norvegia e supera il primo esame importante agli Europei

Secondo acuto per l’Italia maschile agli Europei 2023 di curling, in corso ad Aberdeen, in Scozia: gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, superano il primo ostacolo davvero probante piegando la Norvegia di Magnus Ramsfjell, Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell e Gaute Nepstad, con Wilhelm Naess in qualità di riserva, costretta alla resa per 12-7 dopo nove end.

La Norvegia conquista il martello, approfittando di un Last Stone Draw imperfetto da parte di Mosaner, e sfrutta l’ultima stone per marcare i primi due punti. La risposta degli azzurri è eccellente e così l’Italia mette a segno un big end da quattro punti. I norvegesi nella terza ripresa marcano un punto grazie all’ultimo tiro e poi nel quarto end rubano la mano agli azzurri, centrando il 4-4. L’Italia, però, supera brillantemente il piccolo passaggio a vuoto, mettendo a segno tre punti nella quinta ripresa, arrivando a metà gara in vantaggio per 7-4.

Al ritorno sul ghiaccio la Norvegia è costretta ad accontentarsi di un punto, e nel settimo end l’Italia, invece, ne marca due, allungando ancora e volando sul 9-5. I norvegesi ripagano gli azzurri con la stessa moneta nell’ottava ripresa, ma ancora una volta l’Italia è da applausi quando gioca col vantaggio dell’ultima stone e così nel nono end mette a segno altri tre punti, portando lo score sul 12-7 e costringendo la Norvegia a concedere la vittoria con una ripresa d’anticipo.

