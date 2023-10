Cricket, Inghilterra XI batte per due volte Paesi Bassi XI e vince gli Europei T10 di Malaga

Inghilterra XI batte per due volte Paesi Bassi XI e strappa ai neerlandesi il titolo continentale, chiudendo in maniera trionfale la Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket: a Malaga, in Spagna, la finale viene dominata dalla compagine inglese, che si impone per 146/2-145/3, imponendosi per 8 wickets, raggiungendo le 146 runs nell’innings offensivo in appena 8.1 overs.

La selezione inglese aveva già superato nel primo pomeriggio la compagine neerlandese nel Qualifier 1, vincendo per 15 runs, con lo score di 158/6-143/6. Paesi Bassi XI si era poi prontamente riscattata nel Qualifier 2, superando tuttavia in maniera molto sofferta la Spagna, sconfitta per 6 wickets sul punteggio di 185/4-182/4, raggiungendo le 145 runs dopo 9.5 overs, in un finale di match tiratissimo.

La giornata si era aperta, infatti, con la vittoria nell’Eliminator dei padroni di casa della Spagna, che si erano assicurati un posto sul podio battendo Irlanda XI per 7 wickets sul punteggio di 143/3-139/6, raggiungendo le 143 runs in 8.5 overs. Il girone a 7 della Championship Week ha determinato ieri gli altri piazzamenti: quinto posto per la Germania, sesta piazza per Jersey, grazie ad un miglior Net Run Rate rispetto all’Italia, settima.

Appare utile rammentare il torneo che si è giocato nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si disputerà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana