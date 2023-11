Rugby, il Petrarca Padova vince il big match con Colorno. Il Valorugby rischia, ma espugna Vicenza

Si è conclusa la sesta giornata della Serie A Elite di rugby e oggi erano in programma gli ultimi due match del weekend. In campo sono scese Rangers Vicenza e Valorugby Emilia, in un match tra due grandi deluse di questo avvio di stagione, e Petrarca Padova e Colorno, due delle contendenti al titolo. Ecco come è andata.

Il big match di giornata parte subito in salita per il Colorno, che dopo un minuto di gioco è in inferiorità numerica per il cartellino rosso a Coffi per un intervento pericoloso. Nonostante ciò, però, il Petrarca Padova non ne approfitta e, anzi, i primi 40 minuti si chiudono con gli emiliani avanti 7-13. La ripresa, però, vede Colorno crollare dopo l’ottimo primo tempo e i veneti possono compiere il sorpasso e scappare via fino al 40-20 finale.

Vittoria scacciacrisi per il Valorugby Emilia, che supera i Rangers Vicenza, sempre più ultimi in classifica, in trasferta. Ma è una vittoria sofferta quella degli emiliani, che arriva solo a tempo ampiamente scaduto. Con questo successo il Valorugby entra in zona playoff, affiancando il Viadana, ma sicuramente dovrà ancora crescere se vuole restare stabilmente lì.

SERIE A ELITE – risultati

Lyons Piacenza v Mogliano 15-21

Rovigo v Fiamme Oro 26-16

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia 30-35

Petrarca Padova v Colorno 40-20

SERIE A ELITE – classifica

Colorno, Petrarca 19; Fiamme Oro 16; Viadana, Valorugby Emilia 15; Rovigo 14; Lyons Piacenza 13; Mogliano 8; Rangers Vicenza 2

Foto: Alfio Guarise – LPS