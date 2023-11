Cosa è successo in F1 e perché sono state sospese le FP1 a Las Vegas: la classifica in quel momento

È durata poco meno di dieci minuti la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2023, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inedito e controverso Strip Circuit ha infatti fallito il primo test del fine settimana, a causa di un tombino che ha danneggiato il fondo di alcune vetture tra cui la Ferrari di Carlos Sainz.

Lo spagnolo della Rossa, dopo il forte impatto, non è riuscito nemmeno a riportare la macchina ai box dovendo fermarsi in pista. “Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2“, ha dichiarato il team principal Frederic Vasseur.

In base alle prime indicazioni della FIA, sarebbe crollata con il passaggio delle monoposto la cornice di cemento attorno al tombino. La bandiera rossa per recuperare la SF-23 di Sainz si è rivelata poi una sospensione definitiva della FP1, per ripristinare le condizioni di sicurezza in pista nella “zona incriminata” e per ispezionare con attenzione tutti gli altri tombini sparsi per il circuito.

Ancora da definire nel dettaglio come proseguirà il programma odierno a Las Vegas, visto che la FP2 sarebbe pianificata alle ore 9 italiane. Una probabile soluzione sarà quella di estendere da 60 a 90 minuti la durata della seconda sessione di libere, in modo da consentire a piloti e squadre di recuperare buona parte del tempo perso in precedenza.

CLASSIFICA FP1 GP LAS VEGAS F1 2023

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:40.909 4

2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:43.446 +2.537s 4

3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.261 +3.352s 4

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:44.397 +3.488s 4

5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:45.365 +4.456s 5

6 63 George Russell MERCEDES 1:45.497 +4.588s 4

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:45.824 +4.915s 4

8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:45.908 +4.999s 5

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:46.793 +5.884s 4

10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:47.147 +6.238s 5

11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:48.253 +7.344s 5

12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:48.513 +7.604s 4

13 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:48.650 +7.741s 4

14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:48.822 +7.913s 5

15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:48.947 +8.038s 3

16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 2

18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 2

19 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

Foto: Lapresse