Cosa è successo alle WTA Finals: programma stravolto e Finale spostata di un giorno!

Slitta di un giorno la conclusione delle WTA Finals 2023 di tennis, in corso a Cancun, in Messico: la finale di singolare si disputerà lunedì e non oggi. Il maltempo non ha concesso alcuna tregua e tra la serata italiana di ieri e la notte si è potuta concludere soltanto una semifinale di singolare.

Per quanto concerne il torneo di singolare, nella prima semifinale il derby statunitense ha sorriso a Jessica Pegula, che ha battuto la connazionale Coco Gauff, sua compagna di doppio. Non si è conclusa, invece, la sfida che potrebbe valere anche il numero 1 WTA a fine anno.

La seconda semifinale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, infatti, è stata sospesa nel primo set, sullo score di 2-1 per la polacca, ma con la bielorussa al servizio. Si riprenderà, meteo permettendo, questa sera, non prima delle 22.30 ora italiana.

Il match è molto importante: in caso di vittoria la bielorussa sarà numero 1 del mondo a fine anno, in caso contrario la polacca potrebbe detronizzarla vincendo il torneo. Arzigogolata anche la questione legata al forte ritardo del programma del torneo di doppio.

Pegula e Gauff sono compagne in doppio e torneranno in campo insieme oggi, a partire dalle ore 18.30 italiane, per completare l’ultimo match della fase a gironi. Si disputerà poi la prima semifinale di doppio, quella già delineata, e, dopo un congruo riposo, anche la seconda, che potrebbe vedere ancora in campo le statunitensi.

Sarà poi tempo della prosecuzione della semifinale di singolare tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del torneo, e la polacca Iga Swiatek, numero 2, infine il programma prevede, non prima dell’1.00 di notte italiana, la finale di doppio. Per questi motivi, la finale di singolare si disputerà lunedì 6 novembre.

Foto: LaPresse