WTA Finals Cancun 2023, risultati 4 novembre: Jessica Pegula all’ultimo atto, sospesa Swiatek-Sabalenka. Finale spostata a lunedì

Il maltempo non ha concesso tregua ed ha costretto gli organizzatori a modificare il programma delle WTA Finals 2023 di tennis, in corso a Cancun, in Messico: la finale di singolare si disputerà lunedì e non oggi. Nella notte italiana, infatti, è stata completata soltanto la prima semifinale, col derby statunitense che ha sorriso a Jessica Pegula, che ha battuto la connazionale Coco Gauff.

La seconda semifinale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, invece, è stato interrotto nelle prime fasi del primo set: la sfida potrebbe valere anche il numero 1 a fine anno (in caso di vittoria della bielorussa, mentre la polacca ha bisogno di vincere il torneo). In forte ritardo il programma del torneo di doppio: Pegula e Gauff torneranno in campo assieme anche oggi.

Il derby statunitense ha premiato Jessica Pegula, numero 5 del torneo, che ha liquidato in un’ora esatta di gioco la connazionale Coco Gauff, numero 3, con l’eloquente punteggio di 6-2 6-1. Senza storia tutto il match, con Gauff che resta in partita fino al 2-2 del primo set, poi Pegula vince 10 degli ultimi 11 game disputati.

La seconda semifinale tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1, e la polacca Iga Swiatek, numero 2, viene interrotta nel primo set sullo score di 2-1 per la polacca, ma con la bielorussa al servizio. Si riprenderà, meteo permettendo, questa sera, non prima delle 22.30 ora italiana.

Foto: LaPresse