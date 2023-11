Quanti punti mettono in palio le ATP Finals? Bottino notevole che può cambiare volto al ranking

Le Nitto ATP Finals andranno in scena a Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre: i migliori otto tennisti dell’ATP Race to Turin sono ormai tutti definiti e si daranno battaglia per conquistare il titolo ed i 1500 punti in palio per il vincitore (se imbattuto nella prima fase a gironi).

Infatti ciascuno dei tre incontri della fase a gironi che ogni tennista disputerà metterà in palio 200 punti per il vincitore, mentre non vi saranno ricompense per lo sconfitto, quindi un tennista imbattuto potrà raccogliere al massimo 600 punti nella prima fase.

Le semifinali assegneranno 400 punti ai due vincitori, i quali potrebbero dunque portare il bottino a quota 1000 se imbattuti nella prima fase, infine la finale ne varrà altri 500, consentendo così ad un tennista che non ha perso alcun match nella prima fase di totalizzarne nel complesso 1500.

Questa cospicua dote di punti potrebbe far variare alcune posizioni nel ranking ATP: il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz duelleranno a Torino per il numero 1 a fine anno, mentre il russo Daniil Medvedev potrebbe impensierire soltanto l’iberico per il numero 2.

Jannik Sinner non potrà migliorare la propria quarta posizione, ma potrebbe essere insidiato dal russo Andrey Rublev e dal greco Stefanos Tsitsipas, infine il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune potranno aspirare al massimo alla quinta posizione a fine anno.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP LIVE 4 NOVEMBRE

1 Novak Djokovic 9545

2 Carlos Alcaraz 8455

3 Daniil Medvedev 7200

4 Jannik Sinner 5490

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3585

8 Holger Rune 3460

PUNTI IN PALIO ATP FINALS

Vittoria finale da imbattuto nei gironi: 1500

Semifinale da imbattuto nei gironi: 1000

Vittoria di un incontro nei gironi: 200 (max 600 se imbattuto)

Sconfitta nei gironi: 0

Foto: LaPresse