Coppa Davis: se tra Sonego e Arnaldi spuntasse Musetti? La difficile scelta di Volandri

La stagione tennistica sta ormai volgendo al termine, ma c’è ancora un ultimo grande appuntamento. A Malaga, infatti, cominceranno domani le finali di Coppa Davis. L’Italia, però, scenderà in campo solamente nella giornata di giovedì nel quarto contro l’Olanda. Una sfida che vede favorita la squadra azzurra, ma non sarà certamente un compito agevole per i ragazzi di Filippo Volandri.

Proprio il capitano azzurro si porterà dietro fino all’ultimo minuto un grande dubbio: chi schierare come primo singolarista? L’unica certezza per Volandri si chiama ovviamente Jannik Sinner, ma su chi scenderà in campo nel match d’esordio ci sono ancora davvero troppe insicurezze. Una decisione che dovrà essere perfetta quella di Volandri, visto che questo incontro può risultare fondamentale per il passaggio alle semifinali, visto che in caso di arrivo in doppio sarebbe l’Olanda ad avere un notevole vantaggio.

Purtroppo l’Italia non ha al momento un secondo singolarista davvero affidabile, nonostante la classifica sia migliore per gli azzurri in ballottaggio rispetto a quella di Botic Van De Zandschulp, che è certo di scendere in campo per primo tra le fila olandesi. Chi sceglierà Filippo Volandri tra Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego?

Proprio il piemontese sembra essere il favorito, visto che già lo scorso anno proprio su questi campi ha saputo trascinare la squadra azzurra ad un passo dalla finale. Sonego sembra anche essere quello che sta meglio dei tre e che si adatta forse anche come caratteristiche ai campi. Certo le sconfitte con Thiem a Parigi-Bercy e con Fognini a Metz non sono dei biglietti da visita incoraggianti, ma resta comunque al momento la scelta più probabile.

Matteo Arnaldi era stato grande protagonista a Bologna, venendo schierato per la prima volta in singolare contro il Cile e poi contro la Svezia. Il ligure aveva risposto presente, ma è anche vero che non gioca un match da quasi un mese (sconfitta agli ottavi a Vienna contro Rublev). Arnaldi ha dato forfait a Parigi-Bercy e quindi c’è sicuramente un po’ di preoccupazione sulla sua condizione.

Eppure guardando la classifica mondiale verrebbe quasi scontato considerare Lorenzo Musetti come il secondo singolarista azzurro. Invece il toscano non vince una partita dal 29 settembre, quando riuscì ad imporsi a Pechino al primo turno contro Karen Khachanov. Purtroppo Musetti ha palesato numerosi problemi sul veloce e anche a Bologna è andato in crisi in singolare. Schierarlo contro Van de Zandschulp potrebbe essere un grande azzardo, ma questi ultimi giorni saranno decisivi per Filippo Volandri per prendere davvero la miglior scelta possibile.

