Coppa Davis, Italia-Olanda 0-1: Arnaldi manca 3 match-point con Van de Zandschulp, ora si fa durissima

Non comincia bene per l’Italia la sfida contro l’Olanda delle Finali di Coppa Davis 2023 a Malaga (Spagna). Sul veloce indoor iberico, Matteo Arnaldi (n.44 del ranking) è stato piegato dal neerlandese Botic van de Zandschulp (n.51 del ranking) con il punteggio di 6-7 (6) 3-6 7-6 (7), mancando tre match-point nel tie-break finale e lasciando in campo con tanta amarezza.

Una partita nella quale il ligure era stato abile a recuperare un break di ritardo nell’ultimo set, ma poi nel momento decisivo la tensione l’ha tradito. Spetterà, quindi, a Jannik Sinner tenere in vita le speranze del Bel Paese, scendendo in campo contro l’insidioso Tallon Griekspoor.

Nel primo set si prosegue on serve, Arnaldi fa valere le sue doti più da regolarista da fondo, mentre il neerlandese cerca più il vincente. Nel decimo game, il nostro portacolori si costruisce due palle break, ma anche per merito del suo avversario non le sfrutta. Si va al tie-break e in una sfida di nervi Arnaldi la spunta sullo score di 8-6.

Nel secondo set van de Zandschulp sale di livello, mettendo maggiormente in difficoltà in risposta il nostro portacolori. Arnaldi salva quattro palle break nel secondo gioco, ma nulla può nell’ottavo. Sullo score di 6-3 possono sorridere i Paesi Bassi.

Nel terzo set la bilancia sembra pendere per l’Olanda quando nel terzo gioco il ligure subisce il break. Lodevole, però, la reazione d’orgoglio dell’azzurro che con alcune risposte micidiali strappa il servizio all’avversario nel sesto game. Arnaldi con carattere annulla una palla break nell’undicesimo gioco e si va al tie-break. Succede di tutto e il tennista nostrano va sul 6-4, con due match-point, ma non è lucido nella gestione. Un terzo match-point capita sul servizio di van de Zandschulp, che lo cancella. Un rovescio lungolinea out regala il punto agli olandesi (9-7).

