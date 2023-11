Coppa Davis 2024, sorteggiati gli accoppiamenti del turno preliminare. Italia già ammessa alla fase a gironi

In attesa di scoprire chi tra Italia e Australia si aggiudicherà questa sera la Coppa Davis 2023, a Malaga è stato effettuato il sorteggio per il tabellone del turno preliminare della prossima edizione. I Qualifiers, in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2024, vedranno protagoniste ben 24 Nazionali con in palio gli ultimi 12 slot a disposizione per la fase a gironi di settembre.

Le 12 vincenti dei tie di febbraio raggiungeranno alla fase successiva quattro squadre già qualificate ed esentate dal turno preliminare: le finaliste 2023 Italia e Australia e le wild card Spagna e Gran Bretagna. Il format resta invariato, con quattro raggruppamenti previsti in quattro città diverse (tra cui Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna) che verranno ufficializzate nei prossimi mesi.

Da segnalare la presenza nei Qualifiers di alcuni Paesi quotati come i campioni 2022 del Canada (abbinati alla Corea del Sud, in casa), la Serbia di Novak Djokovic (che ospiterà la Slovacchia), la Croazia, la Germania, l’Olanda, la Repubblica Ceca, gli Stati Uniti e la Francia. Nel frattempo è già stata nominata Malaga nuovamente come sede delle Finals anche nel 2024. Di seguito tutti gli accoppiamenti del turno preliminare della Coppa Davis 2024 (viene indicata per prima la squadra che gioca in casa):

SORTEGGIO TURNO PRELIMINARE DAVIS 2024

(1) Canada – Repubblica di Corea

(2) Serbia – Slovacchia

(3) Croazia – Belgio

Ungheria – (4) Germania

(5) Olanda – Svizzera

(6) Repubblica Ceca – Israele

Ucraina – (7) Stati Uniti

(8) Finlandia – Portogallo

Cina Taipei – (9) Francia

Argentina – (10) Kazakhstan

(11) Svezia – Brasile

(12) Cile – Perù

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito