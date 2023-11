Coppa Davis 2023 oggi in tv, Repubblica Ceca-Australia: orari, programma, tv, streaming

Repubblica Ceca contro Australia: questo il secondo quarto di finale delle finali di Coppa Davis 2023 in corso di svolgimento a Malaga, in Spagna. L’attuale format procede oggi, con il suo programma, a voler trovare la sfidante della Finlandia, che ieri si è qualificata in un tie sorprendente su più livelli, quello contro il Canada.

Sembra favorito, ma non di così tanto, il team australiano. O meglio, Alex de Minaur e la scelta che farà Lleyton Hewitt come secondo singolarista dovranno stare particolarmente attenti alle fiammate di Jiri Lehecka e Tomas Machac, le due potenziali scelte di Jaroslav Navratil per il singolare (stante il fatto che sono anche gli unici due realisticamente schierabili dal team ceco). Precedenti: 8-1 per l’Australia, con l’unico successo avversario risalente a quando c’era ancora la Cecoslovacchia e, soprattutto, il nome era Jan Kodes. Questa è la loro prima volta con l’attuale format.

Repubblica Ceca-Australia, secondo incontro dei quarti di finale di Coppa Davis 2023 a Malaga, si giocherà oggi dalle ore 16:00. Sarà possibile seguire i singolari e in doppio in diretta tv su gratis e in chiaro su RaiSport (fino alle 20:00), oltre che via satellite su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:55) e Sky Sport Tennis (203), nonché in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e SuperTenniX.

CALENDARIO REPUBBLICA CECA-AUSTRALIA, COPPA DAVIS 2023

Gli accoppiamenti non saranno noti fino a un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

Mercoledì 22 novembre

PROGRAMMA REPUBBLICA CECA-AUSTRALIA, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: Getty Images via ITF