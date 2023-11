Coppa Davis 2023 oggi in tv: orari 23 novembre, programma, tv, streaming

Dopo aver chiuso la prima fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis al secondo posto alle spalle del Canada nel Gruppo A, giocato a Bologna a settembre, per l’Italia è giunto il momento di affrontare, nella seconda fase ad eliminazione diretta, oggi, giovedì 23 novembre, a Malaga, in Spagna, nei quarti di finale l’Olanda, mentre a seguire si disputerà Serbia-Gran Bretagna.

Per la parte bassa del tabellone si giocheranno le sfide odierne, ovvero Italia-Olanda dalle ore 10.00 e Serbia-Gran Bretagna non prima delle ore 16.00, poi le vincenti dei due confronti si affronteranno in semifinale sabato 25 novembre dalle ore 10.00.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Giovedì 23 novembre, Malaga (Spagna)

Quarti di finale

10.00 Italia-Olanda – Diretta tv Rai 2 HD (passaggio 13.00-13.30 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Non prima delle 16.00 Serbia-Gran Bretagna – Diretta tv Rai Sport HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino 19.00)

CONVOCATI

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Olanda

Tallon Griekspoor

Botic Van de Zandschulp

Gijs Brouwer

Wesley Koolhof

Jean-Julien Rojer

Capitano: Paul Haarhuis

Serbia

Novak Djokovic

Laslo Djere

Dusan Lajovic

Miomir Kecmanovic

Hamad Medjedovic

Capitano: Viktor Troicki

Gran Bretagna

Cameron Norrie

Jack Draper

Liam Broady

Neal Skupski

Joe Salisbury

Capitano: Leon Smith

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Italia-Olanda

Dalle ore 10.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire (eventuale)

Doppio

Serbia-Gran Bretagna

Non prima delle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire (eventuale)

Doppio

PROGRAMMA FINALI COPPA DAVIS 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Italia-Olanda su Rai 2 HD (passaggio 13.00-13.30 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, per Serbia-Gran Bretagna su Rai Sport HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.00).

Diretta streaming: per Italia-Olanda e Serbia-Gran Bretagna su Rai Play, Sky Go, Now, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per Italia-Olanda e Serbia-Gran Bretagna (in caso di successo dell’Italia) su OA Sport.

Foto: LaPresse