Italia-Olanda oggi in tv, Coppa Davis 2023: orari, programma in chiaro, streaming

Oggi, dalle ore 10.00, l’Italia scenderà in campo a Malaga per le Finals di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor spagnolo gli azzurri capitanati da Filippo Volandri giocheranno contro l’Olanda. Una partita complicata, considerando la solidità dei tennisti dei Paesi Bassi sia nei due singolari che nel doppio. Sarà necessario una super prestazione.

Volandri potrà contare sull’apporto del n.4 del mondo, Jannik Sinner, reduce dal brillante percorso alle ATP Finals. Da capire se l’altoatesino sarà riuscito a recuperare dalle fatiche del Pala Alpitour di Torino. Importanti saranno le motivazioni, che potranno fare la differenza in questo contesto.

In casa Italia si spera poi di avere una risposta convincente dagli altri convocati. Il riferimento è in particolare a Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, in relazione all’impegno in singolare e in doppio, tenendo conto della forza degli olandesi proprio in quest’ultima tipologia di match.

Italia-Olanda, terzo incontro dei quarti di finale di Coppa Davis 2023 a Malaga, si giocherà oggi dalle ore 10:00. Sarà possibile seguire i singolari e in doppio in diretta tv su gratis e in chiaro Rai 2 HD (10.00-13.00; 13.30-15.30); Rai Sport HD (13.00-13.30; dalle 15.30 eventualmente), oltre che via satellite su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), nonché in streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito