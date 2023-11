Coppa Davis 2023 oggi in tv, Canada-Finlandia: orari, programma, tv, streaming

Dopo aver concluso la prima fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis al primo posto davanti all’Italia nel Gruppo A, giocato a Bologna a settembre, per il Canada la difesa del titolo continua nella seconda fase ad eliminazione diretta, che scatterà oggi, martedì 21 novembre, a Malaga, in Spagna, nei quarti di finale contro la Finlandia, a partire dalle ore 16.00.

Nella parte alta del tabellone, dopo la sfida odierna, la Repubblica Ceca se la vedrà con l’Australia domani, mercoledì 22 novembre, dalle ore 16.00, poi le vincenti dei due confronti si affronteranno in semifinale venerdì 24 novembre dalle ore 16.00.

Per Canada-Finlandia dei quarti di finale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.35), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now, SuperTenniX.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Martedì 21 novembre, Malaga (Spagna)

Quarti di finale

16.00 Canada-Finlandia – Diretta tv Rai Sport HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.35)

CONVOCATI

Canada

Felix Auger-Aliassime

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Vasek Pospisil

Milos Raonic

Capitano: Frank Dancevic

Finlandia

Emil Ruusuvuori

Otto Virtanen

Patrick Kaukovalta

Harri Heliovaara

Patrik Niklas-Salminen

Capitano: Jarkko Nieminen

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

