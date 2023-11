Coppa Davis 2023: Italia-Australia, gli accoppiamenti. Aprirà Arnaldi-Popyrin, poi tocca a Sinner

Sono state svelate le scelte di Filippo Volandri e Lleyton Hewitt per la finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia. L’ultimo atto della rassegna a squadre vede i due capitani un’altra volta di fronte, ma in ruolo diverso rispetto al passato. Per la verità, i due giocarono contro solo a Wimbledon, quanto di meglio per Rusty e quanto di peggio per l’italiano, che odiava l’erba: fu 6-1 6-1 6-3 al primo turno.

Tornando all’attualità, toccherà ancora a Matteo Arnaldi, già protagonista nei quarti di finale, aprire le danze contro Alexei Popyrin. Nelle ultime ore era apparso sempre più questo lo scenario probabile: in semifinale a Umago aveva vinto l’australiano, al primo turno del Masters 1000 di Shanghai l’italiano si era preso la rivincita.

A seguire, Jannik Sinner cercherà di continuare nel solco di un periodo che lo ha visto protagonista senza mezzi termini. La sfida è quella ad Alex de Minaur, giocatore che contro l’altoatesino non è mai riuscito a trovare davvero la quadra dato che è sotto 5-0 nei precedenti con un solo set vinto (il walkover del numero 4 del mondo a Parigi-Bercy per le statistiche, ovviamente, non vale).

Infine, come da tradizione, la dicitura ufficiale del doppio è Simone Bolelli/Lorenzo Sonego contro Matthew Ebden/Max Purcell. Tuttavia, è noto cos’accadrebbe in caso di approdo a questo punto, cioè l’inserimento dello stesso Sinner. Peraltro, Sonego una partita l’ha vinta contro entrambi (insieme a Vavassori): al Roland Garros 2022. Ma per entrambi ci sono tracce buone nell’arco degli ultimi due anni.

Foto: LaPresse