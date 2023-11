Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: "Siamo una squadra forte, ma qui la classifica non conta. Sul doppio..."

“Siamo una squadra forte, lo sappiamo. Ma abbiamo toccato con mano come in Coppa Davis la classifica non conti, per cui dobbiamo essere pronti in ogni match al 100%, è questa la cosa importante“. Parola di Filippo Volandri, in apertura della conferenza stampa della squadra italiana verso il quarto di finale contro l’Olanda in programma a Malaga giovedì 23 novembre dalle ore 10.

Il capitano azzurro ha parlato successivamente di Botic Van de Zandschulp, probabile singolarista numero 2 della formazione neerlandese: “Quest’anno ha fatto peggio dell’anno scorso, ma nelle ultime settimane ha confermato il livello. Tra dritto e rovescio colpisce la palla in maniera diversa, non dà grande continuità e non gli piace il ritmo alto. La mia scelta andrà verso chi mi darà più garanzie per quel tipo di partita“.

Sulle condizioni di gioco del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga: “Il campo è veloce ma meno di Torino. Rispetto all’anno scorso c’è anche meno differenza tra il centrale e i campi di allenamento. Le palline sono veloci ma si aprono abbastanza presto. La fortuna per me è avere giocatori di questo livello è che si sanno adattare, sono abituati a farlo ad ogni settimana. Ci aspettiamo anche un pubblico importante, come l’anno scorso. A ognuno dei ragazzi ho chiesto la massima disponibilità“.

Per quanto riguarda le varie opzioni a disposizione in vista di un eventuale doppio decisivo, Volandri ha detto alla stampa: “Nella scelta della coppia per il doppio contano l’affinità e il feeling con il compagno, il servizio e la risposta al servizio della velocità che ci si può aspettare con questi giocatori: è un insieme di fattori“.

