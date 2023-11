Coppa Davis 2023: Otto Virtanen batte Diallo e regala il pareggio alla Finlandia, che ora sogna con il doppio

La Finlandia riapre completamente la sfida con il Canada ed ora sogna la semifinale. Tutto in parità nel primo quarto di finale di Coppa Davis, con i finnici che trovano il punto del pareggio grazie ad Otto Virtanen, che ha superato in due set Gabriel Diallo con il punteggio di 6-4 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel doppio è favorita la squadra finlandese, che potrebbe davvero eliminare i campioni in carica.

Una partita eccellente quella di Virtanen, che ha concluso con 14 ace e l’85% di punti vinti quando ha servito la prima. Il finlandese ha chiuso il suo match con 27 vincenti contro i 15 dell’avversario, riuscendo a vincere nonostante più errori non forzati (32 contro 24).

Virtanen spezza subito l’equilibrio del match, trovando il break nel terzo gioco. Il finlandese riesce poi a salvare una palla del controbreak e sale a condurre sul 3-1. Il numero 171 del mondo serve benissimo e non lascia altre occasioni ad un Diallo che ottiene davvero poco in risposta. Virtanen si prende la prima frazione per 6-4.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva senza scossoni almeno fino al 4-4. Nel nono gioco Virtanen riesce a procurarsi due palle break, ma in entrambe le occasioni il finlandese è tradito dal suo dritto e Diallo si salva. Per Virtanen ci sono, però, altre due occasioni nell’undicesimo game e questa volta è il canadese a sbagliare di rovescio. Sul 6-5 il braccio del finlandese non trema e chiude con il suo quattordicesimo ace, portando alla Finlandia un punto davvero pesantissimo.

Adesso ci sarà da capire quali saranno le scelte dei due capitani. Con molta probabilità Nieminen si affiderà alla coppia Heliovaara-Kaukovalta, che hanno battuto in Davis il fortissimo due americano Ram/Krajicek; mentre Dancevic sicuro sceglierà il veterano Pospisil, ma c’è qualche incertezza sul suo compagno di squadra. Certamente la Finlandia ora sogna una clamorosa semifinale.

