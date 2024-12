Australian Open, Ruusuvuori dà forfait. Si avvicina il main draw per Bellucci

Niente da fare per Emil Ruusuvuori. Il tennista finlandese, fermo da Wimbledon a causa di problemi di salute abbastanza misteriosi (il che non rende difficile immaginare che questi siano legati anche a questioni mentali), non giocherà a Brisbane e nemmeno a Melbourne, ed è il secondo dopo l’austriaco Sebastian Ofner a dichiarare ufficialmente l’uscita di scena dal primo Slam dell’anno.

Al suo posto entra l’argentino Federico Coria. Quanto a Ruusuvuori, tornerà a febbraio e potrà usufruire a quel punto del ranking protetto. Nel frattempo ha ingaggiato come nuovo coach Henri Kontinen, ex finalista di Wimbledon a livello junior (perse con Grigor Dimitrov nel 2008) e successivamente numero 1 del mondo in doppio.

Questa sequenza di fatti fa sì che Mattia Bellucci sia fuori di soli due posti dal tabellone principale di Melbourne. Gli rimane davanti il solo Dominik Koepfer, con il tedesco che è nell’entry list da numero 102, con Bellucci 103.

Va ricordato che è già ampio il contingente azzurro dalle parti della Rod Laver Arena in campo maschile, con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi attesi come protagonisti tricolori. In particolare, a Sinner toccherà la difesa dello Slam vinto lo scorso anno con l’epica rimonta su Daniil Medvedev.