Coppa Davis 2023: Canada favorito nel quarto di finale contro la Finlandia, ma attenzione alle possibili sorprese

Non c’è tempo per respirare nel mondo del tennis: dopo le spettacolari ATP Finals 2023, ci saranno da domani, fino a domenica 26 novembre, le Finali della Coppa Davis 2023. In tutto saranno otto le squadre che a Malaga (Spagna) si contenderanno, nella fase a eliminazione diretta, l’ambitissimo titolo e tra queste ci sarà anche l’Italia di coach Filippo Volandri (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli). Gli azzurri però esordiranno “soltanto” giovedì 23 contro l’Olanda, mentre prima si disputeranno i quarti di finale tra Canada e Finlandia (domani) e tra Repubblica Ceca-Australia (mercoledì).

Concentrandoci sul match di domani tra Canada e Finlandia (inizio alle ore 16:00), va subito ricordato che la compagine nordamericana è reduce dal trionfo della scorsa stagione (dopo essere stata ripescata per via dell’esclusione della Russa) e quest’anno andrà dunque a caccia del bis. La squadra capitata da Frank Dancevic, che nel girone di settembre a Bologna ha chiuso al primo posto davanti all’Italia (3-0 lo scontro diretto con il Bel Paese), sarà composta per queste finali da Felix Auger-Aliassime (assente a settembre ma ora tornato in forma), Gabriel Diallo (questi primi due saranno probabilmente coloro che giocheranno i due singolari), Milos Raonic, Alexis Galarneau e il veterano Vasek Pospisil, con questi ultimi due che potrebbero fare coppia nel doppio come successo in tutti e tre i match di Bologna (tre vittorie su tre). Come era accaduto nella fase a gironi, mancherà dunque ancora Denis Shapovalov (fermo ai box per infortunio da dopo Wimbledon), ma ciò non è stato un problema a settembre e potrebbe non esserlo anche in questa settimana.

Dall’altra parte ci sarà la Finlandia, che, dopo aver conquistato il passaggio del turno per la prima volta nella propria storia grazie al secondo posto nel girone D (dietro all’Olanda e davanti agli Stati Uniti), proverà a recitare il ruolo di outsider in queste finali. La squadra finnica, guidata da coach Darko Nieminen, si presenterà al via con Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara e Patrik Niklas-Salminen e non avrà niente da perdere. La speranza per il quarto di finale contro il Canada sarà quella di vincere almeno un singolare (Ruusuvuori e Virtanen i due giocatori che dovrebbero giocare i singolari rispettivamente contro probabilmente Auger-Aliassime e Diallo), per poi arrivare a giocarsi tutto al doppio con Heliovaara (n.29 al mondo nella specialità) in coppia con un compagno che verrà presumibilmente deciso all’ultimo.

Tra Canada e Finlandia c’è soltanto un precedente: risale a ben 57 anni fa, quando a Helsinki la compagine nordamericana vinse in una partita di questa competizione con un netto 4-1. Per il Canada l’obiettivo sarà dunque bissare quel successo, mentre la compagine finnica cercherà di pareggiare i conti: in palio ci sarà la semifinale della Coppa Davis 2023 contro la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Australia.

Foto: LaPresse