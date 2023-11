Conegliano-Beveren, orario Champions League volley e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Oggi martedì 7 novembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Beveren, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fare il proprio debutto stagionale nella massima competizione europea. Le Campionesse d’Italia incroceranno la poco quotata compagine belga, reduce dal turno preliminare e desiderosa di mettersi in bella mostra.

Sulla carta dovrebbe essere un impegno particolarmente agevole per la corazzata veneta guidata da coach Daniele Santarelli, reduce da una settimana da incorniciare durante la quale ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana e poi ha vinto due partite di Serie A1. Conegliano ha sconfitto Milano per due volte nel giro di otto giorni ed è carica per questa nuova avventura, con l’auspicio di arrivare a giocarsi il trofeo dopo la delusione maturata nella passata annata agonistica per l’eliminazione subita ai quarti di finale.

Conegliano si affiderà soprattutto all’opposto Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, alla centrale Sarah Fahr, al libero Monica De Gennaro. Sarà invece assente la centrale Marina Lubian, che si è infortunata alla spalla destra. Debutto in questo contesto per Kahlia Lanier, Madison Bugg e Vittoria Piani. Le Pantere hanno messo nel mirino il primo posto nel raggruppamento per accedere direttamente ai quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Beveren, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euro Volley Tv e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 7 novembre

Ore 20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Asterix Avo Beveren – Diretta streaming su Euro Volley Tv

PROGRAMMA CONEGIANO-BEREVEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

