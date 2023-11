Calendario Champions League calcio oggi: orari 7 novembre, programma, streaming, quali partite su Canale5 e Sky

Dopo due settimane torna il grande spettacolo delle coppe europee, con la Champions League 2023-2024 di calcio maschile che riparte quest’oggi con i primi otto incontri validi per la quarta giornata della fase a gironi. Protagonisti i gruppi E, F, G e H, in cui potrebbero già arrivare dei verdetti più o meno definitivi in ottica qualificazione per gli ottavi di finale.

Fari puntati per il movimento italiano sul big match di San Siro tra Milan e PSG, con i rossoneri ormai spalle al muro dopo il netto ko dell’andata per 0-3 al Parco dei Principi di Parigi e costretti a fare risultato per continuare ad inseguire il secondo posto nel girone F in attesa di giocarsi tutto negli scontri diretti successivi con Borussia Dortmund e Newcastle.

Impegnata anche la Lazio in casa contro il Feyenoord dopo la brutta sconfitta in Olanda con l’obiettivo di vincere per fare un passo avanti cruciale in ottica qualificazione nel gruppo E. Tra le altre partite previste in serata, sarà interessante seguire il cammino di due candidate al titolo continentale come Barcellona (in campo neutro contro lo Shakhtar) e Manchester City (in casa con lo Young Boys).

Di seguito il calendario e il programma odierno della Champions League, con la copertura televisiva offerta dai canali di Sky Sport, Canale 5 e Amazon Prime Video:

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (7 NOVEMBRE)

Martedì 7 novembre

Ore 18.45 Borussia Dortmund-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213).

Ore 18.45 Shakhtar-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255.

Ore 21.00 Atletico Madrid-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202).

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253.

Ore 21.00 Milan-PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro).

Ore 21.00 Manchester City-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 255.

Ore 21.00 Stella Rossa-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 257.

Ore 21.00 Porto-Royal Antwerp – Diretta tv su Sky Sport 256.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 7-8 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Borussia Dortmund-Newcastle:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Shakhtar-Barcellona:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Atletico Madrid-Celtic:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lazio-Feyenoord:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Milan-PSG:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

Manchester City-Young Boys:

Diretta tv: Sky 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Stella Rossa-Lipsia:

Diretta tv: Sky Sport 257

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Porto-Royal Antwerp:

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Foto: Lapresse