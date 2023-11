Come si sviluppa il caso Zaniolo? Le prossime tappe, possibile squalifica e multa

Il caso scommesse ha sconvolto il calcio italiano. Sono arrivate le lunghe squalifiche per Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, ma sin dall’inizio c’era un terzo nome finito sulla graticola, quello di Nicolò Zaniolo. Il giudizio sul giocatore dell’Aston Villa si è prolungata fino ad oggi, ma oggi la situazione sembra essere cambiata.

L’ex Roma ha ammesso di aver fatto scommesse illegali su delle piattaforme illegali, ma mai su eventi sportivi e soprattutto sul calcio: solo blackjack e poker online per lui. E dopo quasi un mese, il pm di Torino ha accertato la posizione del calciatore, che è risultata dunque veritiera, secondo la Gazzetta dello Sport.

Per il calciatore dunque non si profilano squalifiche sportive: Zaniolo potrà dunque essere a disposizione dell’Aston Villa per le prossime partite. Dal punto di vista penale invece il calciatore dovrebbe uscirsene con una sanzione di poche migliaia di euro.

