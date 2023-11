Civitanova-Arcadia Galati oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 22 novembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Arcadia, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube Cucine Civitanova inizia il suo percorso nella massima competizione europea contro gli abbordabili rumeni dell’Arcadia Gelati, con l’obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo e dimenticare l’ancora dolorosa eliminazione al golden set dell’anno scorso contro i turchi dell’Halkbank Ankara, avversari di Piacenza.

I vice campioni d’Italia sono inseriti nel gruppo E di questa nuova edizione di Champions League e possono essere soddisfatti del sorteggio. L’urna per la Lube è stata benevola e il girone sembra tutto tranne che insormontabile, per questo sarà ancora più importante per i marchigiani chiudere al primo posto in vista delle prossime fasi. Civitanova oltre all’avversario odierno dovrà affrontare anche i belgi del Greenyard Maaseik e i cechi del VK Lvi Praga. La squadra allenata da Blengini arriva a questo appuntamento dopo una grande prestazione sul campo di Modena che ha fatto capire il potenziale enorme di questi ragazzi. In campionato Zaytsev e compagni hanno raccolto quattro vittorie e due sconfitte nelle prime sei giornate, mentre in Supercoppa è arrivata la sconfitta in finale al quinto e decisivo set per mano di Perugia.

I rumeni dell’Arcadia Gelati arrivano alla fase a gironi della prima coppa continentale dalle qualificazioni, avendo chiuso al secondo posto dietro i greci dell’Olympiacos l’ultimo step di incontri preliminari. La squadra di Sergiu Stancu ha lo scudetto rumeno cucito sul petto dopo la vittoria in finale play-off lo scorso anno sulla Steaua Bucaresti e quest’anno ha iniziato la competizione domestica nel migliore dei modi con tre vittorie in altrettante partite. Arcadia che però in stagione ha già subito due sconfitte, una nella prima e una nella seconda fase di qualificazione per la Champions.

Lube Cucine Civitanova-Arcadia Gelati non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 novembre

Ore 20.30 Lube Cucine Civitanova-Arcadia Gelati

PROGRAMMA CIVITANOVA-ARCADIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli