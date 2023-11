Ciclocross, Pidcock ancora incerto sulla partecipazione al Mondiale

Il ciclocross tiene impegnati tutti gli appassionati delle due ruote, in assenza delle gare su strada. Tanta fatica e sudore tra fango e sterrato, il tutto finalizzato verso i prossimi Mondiali che si svolgeranno a Tabor, in Repubblica Ceca, il prossimo 3 e 4 febbraio. Ma, tra i protagonisti, non potrebbe non esserci Tom Pidcock.

Il britannico della Ineos-Grenadiers, oro a Fayetteville nel 2022, ha deciso di non tenersi troppo impegnato con il ciclocross in questa stagione, concentrando i suoi impegni soprattutto nel periodo natalizio. A dichiararlo è stato il suo allenatore, Kurt Bogaerts, che lancia molti dubbi su una possibile partecipazione ai Mondiali

“Non esiste un programma invernale definitivo e definito. Sarà comunque molto concentrato, con particolare attenzione al periodo di fine anno. Parteciperà ad un certo numero di eventi, soprattutto a fine anno. Un po’ come nella scorsa stagione. I Mondiali? Non penso proprio” afferma Bogaerts in un’intervista ad Het Laatste Nieuws.

Anche se, in un’altra intervista a GCN, lo stesso Bogaerts non ha chiuso completamente la porta: “Non posso confermare che non ci sia. Se dico che le possibilità sono minime, non significa che non lo sarà. Ho detto che è molto improbabile, ma non è confermato. Ci sono fattori che vogliamo valutare. Non c’è una decisione urgente, siamo in fase di pianificazione“. Una ‘correzione’ da parte del tecnico di Pidcock che non lascia dunque capire come si svilupperà la situazione in merito al suo assistito. Che ha in mente il voler migliorarsi nei Grandi Giri, ma che forse non vuole accantonare fino in fondo il ciclocross.

Foto: LaPresse