Ciclocross, Coppa del Mondo 2023: Alvarado si impone su Pieterse a Troyes, quarta Sara Casasola

Dal Belgio alla Francia non cambia il risultato: Ceylin del Carmen Alvarado vince ancora in Coppa del Mondo di ciclocross, battendo in un infinito braccio di ferro la connazionale e rivale Puck Pieterse a Troyes. Per la campionessa del mondo 2020 una vittoria convincente che le permette di allungare ancor di più in testa alla classifica. Sorride anche l’Italia con il quarto posto di Sara Casasola.

Sin dalle prime battute si capisce che sarà un duello tutto olandese per la vittoria, con Alvarado e Pieterse che fanno subito il vuoto. All’inizio del terzo giro Pieterse, che tornava in gara dopo il debutto di Waterloo, prova ad allungare approfittando di una scivolata sullo sterrato della sua avversaria, ma la connazionale con origini dominicane si riporta sotto ed allunga nel quarto giro, facendo il vuoto ed arrivando sul traguardo emozionatissima per aver avuto la meglio sulla rivale, che non aveva mai battuto.

Grandissima prova, invece, di Sara Casasola, che si mette nel gruppetto delle immediate inseguitrici e rimane a lungo in lizza per la terza piazza assieme a Lucinda Brand ed alla lussemburghese Marie Schreiber. Alla fine è l’olandese a spuntarla per il gradino più basso del podio, ma Sara può essere felicissima del quarto posto, che la pone nell’élite del ciclocross internazionale. Bene anche Francesca Baroni, sedicesima a 2’37”, più lontane invece Lucia Bramati, 36ma a 5’27”, e Giada Borghesi, 38ma a 5’33” dalla vincitrice.

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella