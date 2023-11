Ciclismo su pista, Miriam Vece ottava nella velocità a Londra per la penultima tappa di Champions League

La quarta e penultima tappa stagionale della Champions League 2023 di ciclismo su pista è andata in archivio questa sera al Lee Valley VeloPark di Londra regalando come di consueto grandi emozioni grazie alla presenza di alcuni atleti di prima fascia a livello globale. Domani si replicherà nella stessa sede per l’ultimo appuntamento della terza edizione di questa manifestazione itinerante.

Buoni riscontri in casa Italia per Miriam Vece, specialista delle distanze brevi capace di raccogliere quest’oggi un incoraggiante ottavo posto nella velocità. L’azzurra ha trovato il suo secondo miglior risultato della stagione di Champions League in questa specialità, dopo la sesta piazza ottenuta a Berlino lo scorso 28 ottobre.

La gara è stata vinta dalla tedesca Alessa-Catriona Propster davanti alle britanniche Katy Marchant ed Emma Finucane, mentre nella velocità maschile si è imposto il fenomeno olandese Harrie Lavreysen precedendo sul podio l’australiano Matthew Richardson ed il polacco Mateusz Rudyk. Paesi Bassi in trionfo anche nello scratch con Roy Eefting-Bloem davanti al canadese Dylan Bibic e al danese Tobias Hansen.

Pubblico britannico in festa a Londra per il successo nella gara femminile di Danielle Khan, mentre l’americana Lily Williams e l’altra beniamina locale Sophie Lewis si sono piazzate in seconda e terza posizione. Solo sesta la stella Katie Archibald, nelle retrovie l’azzurra Francesca Selva (15ma su 18 partecipanti). Passando alla prova ad eliminazione, William Tidball ha regalato alla Gran Bretagna una vittoria preziosa davanti al belga Jules Hesters e al 35enne spagnolo Sebastian Mora Vedri. Elimination femminile interrotta invece per una maxi-caduta e ripresa in chiusura di programma con il primo posto di Archibald.

Doppietta colombiana nel keirin, con Kevin Santiago Quintero Chavarro ad avere la meglio sul neerlandese Lavreysen e sull’australiano Matthew Richardson, mentre Martha Bayona ha bruciato sul traguardo la neozelandese Ellesse Andrews e la britannica Emma Finucane. Fuori in batteria e 11ma assoluta la nostra Miriam Vece.

Credit: @arne_mill