Ciclismo su pista, Champions League 2023: a Londra dominio dei padroni di casa britannici

A Londra, in Gran Bretagna, va in scena la quinta tappa della Champions League 2023 di ciclismo su pista: otto le gare andate in scena, ovvero scratch, velocità, eliminazione e keirin, sia per gli uomini che per le donne. I padroni di casa britannici sono i più vincenti della serata, con due successi e diversi podi.

Nello scratch maschile doppietta dei padroni di casa britannici con il successo di Mark Stewart davanti al connazionale William Perrett, mentre completa il podio l’iberico Sebastian Mora, terzo. Nella velocità maschile l’australiano Matthew Richardson supera nel duello conclusivo sul neerlandese Harrie Lavreysen.

Nella velocità femminile il duello finale premia la neozelandese Ellesse Andrews, che batte la colombiana Martha Bayona Pineda, mentre nello scratch femminile si impone la britannica Neah Evans, che precede l’irlandese Lara Gillespie, seconda, e la lituana Olivija Baleisyte, terza.

Nell’eliminazione maschile arriva la doppietta del Belgio con Tuur Dens che precede il connazionale Jules Hesters, mentre il neerlandese Philip Heijnen sale sul gradino più basso del podio. Nell’eliminazione femminile l’irlandese Lara Gillespie ha la meglio sulla norvegese Anita Yvonne Stenberg e sulla britannica Katie Archibald.

Nel keirin maschile successo del neerlandese Harrie Lavreysen, che batte l’australiano Matthew Richardson, mentre è terzo il polacco Mateusz Rudyk, infine nel keirin femminile la neozelandese Ellesse Andrews precede ancora la colombiana Martha Bayona Pineda, mentre è terza la britannica Emma Finucane.

