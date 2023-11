Ciclismo, Rachele Barbieri lascia la pista per dedicarsi totalmente alla strada con la DSM

Rachele Barbieri ha annunciato nei giorni scorsi a bici.pro l’addio alla pista per dedicarsi totalmente alla strada con il Team DSM-Firmenich, sua nuova formazione: l’azzurra ha lasciato la LIV Racing-Techfind una volta andata in porto la fusione con la Jayco-AlUla.

L’unione avrebbe comunque portato a dei cambiamenti per l’azzurra: “Si sarebbe trattato comunque di cambiare squadra e andare in un ambiente in cui non sapevo come mi sarei trovata. Se si fosse trattato di restare nella LIV, non avrei nemmeno valutato altre proposte“.

La DSM si è mostrata molto interessata alla poliziotta: “Cercavano un’atleta per fare l’ultima donna di Charlotte Kool. Mi hanno detto che quello sarebbe stato il mio ruolo principale, però che avrei avuto anche le mie opportunità. In più volevano farmi firmare per più anni, per investire sulla mia crescita all’interno della squadra“.

Si è posto dunque il problema della pista: “Sono stati molto chiari. Mi hanno detto: ‘Sappiamo già che vieni dalla pista e avresti avuto ancora un anno di contratto in LIV, quindi non possiamo impedirti di fare pista, soprattutto nell’anno delle Olimpiadi’“.

Da qui la decisione di dedicarsi esclusivamente alla strada: “Ovvio però che per gli anni successivi mi avrebbero chiesto di non farne più, ma io ho voluto essere onesta con me stessa. Non penso abbia più senso fare 50 e 50. Quindi ho voluto fare una scelta per me stessa e ho preferito chiudere con la pista“.

