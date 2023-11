Chi sono i convocati dell’Italia in Coppa Davis: i quattro compagni di Jannik Sinner

Jannik Sinner non sarà solo nella prossima e ultima avventura del 2023. I suoi quattro compagni di Coppa Davis, infatti, sono già arrivati a Malaga: verranno raggiunti dal numero 4 del mondo in un viaggio che va da Torino a Malaga (stesso tragitto, del resto, che farà Novak Djokovic). Ed è un team che raccoglie l’eredità di una bella stagione 2023 per l’Italia tennistica.

C’è Lorenzo Musetti, l’altro uomo che quest’anno è stato capace di battere Djokovic in versione numero 1 del mondo, al terzo turno di Montecarlo. Per il carrarino, però, al di là di questo risultato un 2023 da acuti soprattutto sul rosso: quarti appunto nel Principato, semifinale a Barcellona, ottavi al Foro Italico di Roma e ottavi anche al Roland Garros. Buona anche la stagione su erba, con due quarti e il terzo turno a Wimbledon, quindi un finale di annata ben diverso dalle attese, in cui i risultati nelle ultime settimane sono spesso mancati (semifinale a Chengdu a parte).

Quanto a Matteo Arnaldi, a furia di risultati è diventato il numero 3 azzurro. Notevolissima la sua cavalcata, capace di portarlo dai tre Challenger vinti allo scalpo del norvegese Casper Ruud al Masters 1000 di Madrid che ne ha definitivamente lanciato la carriera. Poi gli ottavi agli US Open con il solo Carlos Alcaraz a fermarlo, quindi l’esordio in Davis con brivido corso contro il Cile.

Lorenzo Sonego entra in scena con un’annata un po’ a corrente alternata, in cui i quarti di Dubai (con successo su Auger-Aliassime) e gli ottavi a Miami hanno fatto da preludio a una stagione sul rosso culminata nella clamorosa rimonta sul russo Andrey Rublev al terzo turno del Roland Garros. Da allora, però, pochi risultati in singolare e il rischio di uscire dai 50.

Simone Bolelli è in squadra ormai per il doppio, in cui assieme a Fabio Fognini ha vinto a Buenos Aires a inizio stagione. Diversi i buoni risultati con vari partner: al momento è numero 55 della classifica di specialità, e il suo pregio è quello di sapersi spesso adattare ai compagni che ha.

Foto: LaPresse