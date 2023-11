Sinner e Djokovic potrebbero ritrovarsi di fronte sabato prossimo: il tabellone di Coppa Davis

Potrebbe esserci un terzo confronto in 12 giorni tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, stavolta non in Italia. E nemmeno in Serbia, il che è il grande peccato del format attuale della Coppa Davis. Si potrebbe tenere in Spagna, a Malaga, sede delle Finals della manifestazione la cui forma è stata cambiata radicalmente dal 2019 in avanti (con diversi aggiustamenti tentati).

Il punto, però, è che questa è un’eventualità. Per arrivare alla semifinale (e a sabato 25), infatti, bisogna prima passare dai quarti. E l’Italia non avrà un compito poi così facile con l’Olanda, che può dar fastidio con Botic van de Zandschulp nel ruolo di secondo singolarista (il primo è Tallon Griekspoor), ma soprattutto con il doppio, anche se Jean-Julien Rojer e Wesley Koolhof sono tutt’altro che una coppia rodata.

Dal canto suo, la Serbia deve invece sfidare la Gran Bretagna, che però è depotenziata dalle assenze tanto di Andy Murray quanto di Daniel Evans. C’è però Jack Draper, che ha fatto vedere molto di buono nella stagione indoor, oltre naturalmente a Cameron Norrie e al doppio formato da Neal Skupski e Joe Salisbury (anche loro, però, usano giocare con interpreti diversi).

Dall’altra parte del tabellone, invece, i detentori del Canada, che ritrovano Felix Auger-Aliassime, testano le ambizioni storiche della Finlandia di Emil Ruusuvuori, giocatore sempre ostico da affrontare, e di Otto Virtanen, alla ricerca di ulteriori colpi di mano. Favorita dal buono stato di Alex de Minaur e Max Purcell (senza dimenticare un gran numero di opzioni tra singolare e doppio) l’Australia nei confronti della Repubblica Ceca di Jiri Lehecka e Tomas Machac.

FINALS COPPA DAVIS 2023: IL TABELLONE

Canada-Finlandia – Martedì 21 novembre, ore 16:00

Australia-Repubblica Ceca – Mercoledì 22 novembre, ore 16:00

Italia-Olanda – Giovedì 23 novembre, ore 10:00

Serbia-Gran Bretagna – Giovedì 23 novembre, ore 16:00

Foto: LaPresse