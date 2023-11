Challenger Lima, Luciano Darderi trionfa in Perù ed è virtualmente qualificato per le Next Gen ATP Finals

Luciano Darderi completa una giornata italiana davvero molto ricca andando a vincere il torneo Challenger di Lima, in Perù. Il classe 2002 nato a Villa Gesell, in Argentina, ma a livello di tennis con la bandiera italiana da tantissimi anni, porta a casa un evento nel quale si è impegnato duramente soprattutto per il livello degli avversari battuti.

Il cammino è iniziato al primo turno con il complicato (più del previsto) impegno contro lo svizzero Kilian Feldbausch, battuto 6-3 4-6 7-5. Successivamente, però, tre avversari quotati in serie, il primo dei quali, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, è stato costretto a cedere per 6-4 6-2.

Successivamente, nei quarti, il vero colpo nei confronti del numero 1 del seeding, il peruviano Juan Pablo Varillas, che quest’anno si è spinto fino agli ottavi al Roland Garros. 6-7 6-3 6-0 il punteggio che ha consentito a Darderi di sfidare e superare Alejandro Tabilo in semifinale: contro il cileno 7-5 4-6 6-3. Infine, nella finale, rimontato l’argentino Mariano Navone per 4-6 6-3 7-5.

Con questa vittoria Darderi si porta al numero 124 del ranking ATP, ma soprattutto va dritto all’11° posto nella classifica per le Next Gen ATP Finals di Jeddah. Ciò significa che, ad ora, è virtualmente qualificato, visto che i primi quattro in Arabia Saudita non ci vanno, Carlos Alcaraz e Holger Rune perché già alle Finals di Torino, Ben Shelton e Lorenzo Musetti, di fatto, per scelta. Altro motivo di festa è il fatto che questa è la prima vittoria a livello Challenger del ventunenne.

