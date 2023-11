Scacchi, Europei a squadre 2023: Italia Open sconfitta dalla Serbia, donne vincenti con l’Islanda. Carlsen, che rischio!

Si è conclusa una lunghissima (e durissima, per certi versi) seconda giornata agli Europei a squadre di scena in Montenegro, a Budva. Ancora tanti gli argomenti di cui discorrere, a partire dal fatto che Magnus Carlsen, con il Nero, va vicino a finire dentro una rete di matto contro Valentin Dragnev. Alla fine il numero 1 del mondo conserva almeno il mezzo punto, ma la Norvegia deve cedere per 2,5-1,5 a causa della sconfitta in quarta scacchiera di Lars Oskar Hauge contro Felix Blohberger.

Al netto di questo confronto, e di altre partite di alto livello (Vitiugov-Navara, vinta dal russo che gioca ora per l’Inghilterra sul ceco, e Saric-Martirosyan tra le altre; Inghilterra-Repubblica Ceca e Croazia-Armenia sono comunque finite sul 2-2), è l’Italia a far sì che la giornata finisca molto tardi. Questo a seguito del lunghissimo finale di Torre e pedone contro Alfiere e due pedoni in cui Daniele Vocaturo non riesce a convertire più di un’occasione contro Alexander Predke; il significato pratico della patta dopo 129 mosse (per triplice ripetizione) è che la squadra azzurra perde contro la Serbia. Il tutto in virtù della sconfitta di Lorenzo Lodici contro Velimir Ivic. Si parlava prima di rete di matto: il bresciano non ne vede una in arrivo da parte del serbo, e subita alla cinquantesima mossa con il Re in d6. Giova ricordare che l’evenienza di uno scacco matto direttamente alla scacchiera, ad alto livello, è cosa molto rara: normalmente arriva l’abbandono. Non vanno oltre la patta Luca Moroni con Aleksandar Indjic e Francesco Sonis con Robert Markus.

Tra le donne arriva per l’Italia, invece, la prima vittoria. Giunge sull’Islanda, con un bel 3-1 del quale sono protagoniste Marina Brunello, che con il Nero s’impone su Olga Prudnykova Ivanenko, ed Elisa Cassi, che con il Bianco batte Hallgerdur Thorsteindottir. Patte per Elena Sedina con Lenka Ptacnikova e Tea Gueci con Johanna Bjorg Johannsdottir. In chiave generale la Spagna combina un brutto scherzo nei confronti della Georgia, numero 1 del tabellone, battendola per 3-1. Va comunque detto che, delle favorite, se la passano bene solo Azerbaigian (2,5-1,5 sull’Olanda) e Francia (3,5-0,5 sull’Inghilterra). Il big match, all’interno di Ucraina-Svizzera, è Ushenina-Kosteniuk: una patta che s’inserisce dentro un 2-2.

L’Italia, nel gruppo del 13° posto nella competizione Open, sfiderà al terzo turno la Moldavia, che presenta ancora Viktor Bologan e Viorel Iordachescu sulle prime due scacchiere (da vedere se saranno impiegati). Tra le donne, invece, è sfida all’Armenia di Elina Danielian.

DRAGNEV-CARLSEN

VOCATURO-PREDKE

Foto: FIDE / Anna Shtourman