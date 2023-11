Challenger Matsuyama 2023, Luca Nardi trionfa in Giappone: sconfitto Taro Daniel in Finale

Un sorriso dal Sol Levante. Luca Nardi si è imposto nella Finale del Challenger di Matsuyama contro il quotato giapponese Taro Daniel (n.86 del ranking). Il pesarese (n.126 del mondo virtuale) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Una vittoria in rimonta per lui che, dopo un inizio incerto, ha messo in mostra il proprio talento, avendo la meglio al cospetto di un tennista molto esperto.

Il classe 2003 del Bel Paese, dunque, ha ottenuto il quinto successo a livello Challenger della carriera, il secondo quest’anno, restando ancora in corsa per un pass alle Next Gen ATP Finals di Jeddah. Tenendo conto delle assenze di Carlos Alcaraz, Holger Rune, Lorenzo Musetti e Ben Shelton e della wild card data al giordano Abdullah Shelbayh, Luca è distante appena cinque punti dall’ultimo posto utile nella Race qualificante per la competizione, occupato dal francese Arthur Cazaux.

Nel primo set Daniel, dopo una fase di studio, approfitta di qualche errore di troppo di Nardi per piazzare il break nel quinto game. Luca fatica a trovare continuità al servizio e il secondo break si tramuta in realtà nel nono gioco: il giapponese si aggiudica la frazione sul 6-3.

Nel secondo set l’inizio non è dei migliori per il 20enne nostrano, ancora sotto di un break nel secondo gioco. Nardi, però, reagisce. Il tennista italiano si scuote e con le sue grandi variazioni mette in difficoltà Daniel. L’inerzia della partita cambia nel quinto game, quando c’è il contro-break. Da quel momento le certezze del nipponico si sgretolano e il giocatore tricolore prende il comando delle operazioni. Il secondo break in proprio favore si tramuta in realtà nel settimo game e la chiusura sul 6-4 sorride a Luca.

Nel terzo set la fluidità nei colpi dell’italiano si vede nel terzo game. Il break arriva puntuale, sfiorando il bis nel gioco successivo in risposta. Un appuntamento rimandato, dal momento che nel settimo game c’è il secondo strappo di Nardi. Partita in ghiaccio e sipario sullo score di 6-2.

