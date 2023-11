Carlos Alcaraz vola in semifinale alle ATP Finals: “Sono entusiasta di affrontare Novak Djokovic”

Delineate le semifinali alle ATP Finals di Torino quando manca un solo match (senza posta in palio) alla fine dei round robin. Carlos Alcaraz ha battuto in due set Daniil Medvedev ed ha chiuso al primo posto il Gruppo Rosso, strappando il pass per il penultimo atto contro il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Le parole dell’iberico dopo la partita: “Penso che la cosa più importante che ho fatto oggi sia stata rimanere forte mentalmente. Ci sono state alcune partite al servizio in cui ho avuto un po’ di difficoltà. La sua risposta è fantastica e mette così tanta pressione sul tuo servizio, quindi penso che rimanere calmo e forte mentalmente in quei momenti sia stata la chiave per darmi la possibilità di vincere questa partita”.

Domani l’incontro con Djokovic: “È una delle sfide più difficili che dovrò affrontare, affrontare Novak nelle Nitto ATP Finals, dove ha vinto sei volte”.

E ancora: “Novak è Novak. È il miglior giocatore del mondo in questo momento. Ha perso solo sei partite quest’anno, è incredibile. Giocherò il mio miglior tennis e mi divertirò come ho fatto nelle ultime partite. Sono entusiasta di affrontare Novak”.

Foto: Lapresse