Calendario Serie A calcio oggi: orari 12 novembre, programma, tv, streaming, partite su DAZN e Sky

Oggi domenica 12 novembre si giocano cinque partite valide per la dodicesima giornata della Serie A di calcio. Si preannuncia grande spettacolo con cinque incontri assolutamente da non perdere e di importanza rilevante per la classifica generale, quando ormai si è nel pieno della seconda parte del girone d’andata. Si tratta dell’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, durante la quale l’Italia sarà impegnata contro Macedonia del Nord e Ucraina nelle qualificazioni agli Europei 2024.

Ad aprire le danze sarà Napoli-Empoli alle ore 12.30. I Campioni d’Italia tornano in campo dopo il pareggio in Champions League contro l’Union Berlino e inseguono un successo importante contro la penultima della classe per restare ai piani alti della graduatoria. Si prosegue alle ore 15.00 con due incontri: Fiorentina-Bologna è l’incrocio tra ottava e sesta con vista sull’Europa; l’Atalanta fa visita all’Udinese per restare aggrappata alle posizioni che contano.

Alle ore 18.00 una città interna si ferma per l’imperdibile derby della Capitale: scontro ad alta intensità tra Lazio e Roma, una sfida che può valere una stagione intera e che scalda le tifoserie. Alle ore 20.45 la chiusura con Inter-Frosinone: i nerazzurri vogliono rinsaldare la prima posizione in classifica, ma a San Siro non dovranno sottovalutare la compagine laziale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partita della Serie A di calcio che si disputano oggi domenica 12 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Per Napoli-Empoli è prevista anche la diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e la diretta streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO SERIE A CALCIO OGGI

Domenica 12 novembre

12.30 Napoli-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Fiorentina-Bologna – Diretta streaming su DAZN

15.00 Udinese-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

18.00 Lazio-Roma – Diretta streaming su DAZN

20.45 Inter-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse