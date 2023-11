Calendario Superlega volley: orari partite 11-12 novembre, programma, tv, quali vedere in chiaro

Nel weekend dell’11-12 novembre andrà in scena la quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un fine settimana decisamente intenso con sei partite assolutamente da non perdere. Si incomincia sabato (ore 20.30) con l’anticipo serale tra Piacenza e Trento: i Campioni d’Italia ospiteranno i Lupi con l’obiettivo di fare lo sgambetto alla capolista. L’altro big match del turno è quello tra Perugia e Modena: i Block Devils ospitano i Canarini in un incrocio che promette scintille.

Civitanova torna in scena dopo aver battuto Perugia e inseguirà il risultato pieno sul difficile campo di Milano. L’altra capolista Monza ospiterà Taranto con l’obiettivo di continuare a vincere dopo gli eccellenti scalpi portati a casa nelle ultime settimane. Scontro salvezza, almeno sulla carta, tra Padova e Cisterna. Verona prova a riemergere dopo tre ko consecutive facendo visita alle neopromossa Catania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite della Superlega di volley che si giocheranno nel weekend dell’11-12 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Volleyball World Tv; per Trento-Piacenza e Perugia-Modena è garantita anche la diretta tv su RaiSportHD e la diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 11-12 NOVEMBRE

Sabato 11 novembre

20.30 Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

Domenica 12 novembre

16.00 Pallavolo Padova vs Cisterna Volley – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Mint Vero Volley Monza vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su Volleyball World Tv

18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

18.00 Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.00 Farmitalia Catania vs Rana Verona – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Trento-Piacenza e Perugia-Modena, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Trento-Piacenza e Perugia-Modena, gratis; Volleyball World Tv per tutte le partite, per gli abbonati.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera